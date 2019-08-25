Gram altın 3 haftadır yükselişte

Küresel piyasalarda, hem ekonomi hem de siyaset gündeminin yatırımcı risk algısında bozulmaya yol açması gram altının 282 lirayı aşarak yükselişini 3. haftaya taşıdı.

Altının gram fiyatı, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesi ile yükselişini 3. haftaya taşırken, analistler küresel çapta yaşanan gelişmelerin gram altına talebi uzun bir süre daha canlı tutabileceğini vurguluyor.

Son dönemde küresel çapta zayıf gelen makroekonomik verilerin dünyanın önde gelen ekonomilerine ilişkin resesyon kaygılarını artırması, uzun vadeli tahvil faizlerindeki düşüş, Avrupa'da siyasi belirsizlikler, Brexit çıkmazı, ticaret savaşı ve merkez bankalarının para politikalarına dair gelişmeler ekonomi gündemini belirleyen konular olarak öne çıkıyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında, tarafların zaman zaman sertleşen açıklamaları güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin artmasını beraberinde getirirken, diğer taraftan her geçen gün yükselen siyasi belirsizlik ve jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların risk algısını negatif etkiliyor.

Her ne kadar Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Çin'den ekonomiyi destekleyici yönde adımlar atılacağına dair güçlü sinyaller alınsa da ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikasına yönelik yetkililer arasında görüş ayrılığı bulunması ve net bir sinyal verilmemesi, piyasalarda belirsizliğe yol açıyor.