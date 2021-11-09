Gübre zammı destek zammını geçti

DAP gübresine dün bir zam daha geldi. Böylece bir dekar buğday ekmek için kullanılan gübrenin maliyeti 9 TL zamlanmış oldu. Sadece bu son zam bile, çiftçiye dekar başına verilen gübre desteğinde yapılan 4 liralık artışı geçti.

DAP gübresine bugün bir zam daha geldi. DAP gübresinin tonu, 7 bin 800 TL’den 7 bin 950 TL’ye çıktı. Böylece bir dekar buğday ekmek için kullanılan gübrenin maliyeti 9 TL zamlanmış oldu. Sadece bu son zam bile, çiftçiye dekar başına verilen gübre desteğinde yapılan 4 liralık artışı geçti. Ziraat Mühendisi Faik Toy, “Önümüzdeki sene gübreden dolayı büyük rekolte düşüşleri olacak. Biz uyardıkça, yetkililer, ‘Biz çiftçimizi kayırıyoruz’ diyor. Bu şekilde bir kayırmaysa biz böyle bir kayırma istemiyoruz” dedi. 18 Ekim’de tonu 7 bin 200 TL olan DAP gübresi, 25 Ekim’de 7 bin 800 TL’ye çıkmıştı. Bugün (dün) gelen son zamla beraber DAP gübresi 7 bin 950 TL oldu. Böylece bir dekar buğday ekmek için kullanılan gübrenin maliyeti 9 TL zamlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir hafta önce, çiftçiye yapılacak gübre desteklerini açıklamıştı. Dekar başına gübre desteğini 4 lira arttırdıklarını belirten Pakdemirli, bu desteğin 2021 üretim yılı için 20 lira olarak ödeneceğini duyurmuştu. Bir dekar buğday ekmek için kullanılan gübre maliyetine gelen 9 TL’lik son zam bile, çiftçiye dekar başına verilen gübre desteğinde yapılan 4 liralık artışı geçti.

YUTTU GİTTİ

Diyarbakır’da çiftçilik yapan ziraat mühendisi Faik Toy, zamlanan gübre fiyatlarını değerlendirirken, “DAP gübreye bugün yine zam geldi. DAP gübrenin fiyatı 7 bin 800 TL’den 7 bin 950 TL’ye çıktı. Tonda 150 TL fiyat artışı meydana geldi. Gübre destekleri birkaç gün önce artırıldığında, DAP gübresinin fiyatı 7 bin 800 liraydı. Bugün 150 TL zam geldi. Gübre destekleri ne kadar arttırılmıştı? Dekara 4 TL. Bugün gübreye gelen zam, bir dekar için kullanılan gübre maliyetini 9 TL daha artırmış oldu. Yani gübre için destek artırıldı ama bir gün içerisinde gelen zam, artırılan desteğin iki katından fazla. Yuttu gitti. Biz uyardıkça, yetkililer, ‘Biz çiftçimizi kayırıyoruz’ diyor. Bu şekilde bir kayırmaysa biz böyle bir kayırma istemiyoruz.” diye konuştu.

Diyarbakır - anka