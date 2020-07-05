Günde 7 milyon ekmek israf oluyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günde 7 milyon ekmek çöpe gidiyor. İsrafın dinimizde, kültürümüzde, ekonomide hiçbir şekilde yeri yok” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Ekmek israfı boyutlarının bir hayli fazla olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Nüfusun da artmasıyla birlikte günde 7 milyon ekmek çöpe gidiyor. Yani günde 8 milyon 750 bin TL’yi sadece ekmeğimizi israf ederek çöpe atıyoruz. İsrafın dinimizde, kültürümüzde, ekonomide hiçbir şekilde yeri yok. Bu bilinçle hareket edilerek israftan kaçınmalı ve ailemiz olmak üzere çevremizdeki herkesi uyarmalıyız” dedi.

300 tane lise yapımına bedel

Günlük ekmek israfı boyutlarının aşırı boyutlarda olduğunu vurgulayan Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “En kutsal sayılan, küçükken bile yere düşürünce 3 kere öptüğümüz ekmek, eskilerimizin her bir kırıntısını dahi değerlendirdiği ekmeğin israf boyutu maalesef günümüzde çok büyüt boyutlara ulaştı. Ekmek parası için çalışılır. Ekmek kutsaldır. İsrafın ulaştığı bu boyutlar ile yılda 300 adet 40 derslikli bir lise yaptırılabilir” diye konuştu.

Daha duyarlı hareket etmeliyiz

Evde ekmek yapımlarının artmasına rağmen israfın aynı kaldığını hatırlatan Palandöken, “Mart ayında Google’da evde ekmek yapımı cümlesinin aratılma sayısı bir önce aya göre 100 kat arttı ve evde ekmek yapımı tarifleri videoları 3 milyondan fazla izlendi. Un, maya, kabartma tozu gibi ürünlerin satışında patlama yaşanırken, ekmek satışları yüzde 20’nin üzerinde azaldı. Fakat israfın boyutları değişmedi. Evde de yapsak, fırından da alsak, ekmek israfı devam ediyor. Bakanlığın ve çeşitli kurumların yaptığı israfı önlemeye yönelik kampanyalar reklâm amaçlı yapılmıyor. Daha duyarlı ve bilinçli olarak hareket etmeliyiz ve hem cebimizi hem ekonomimizi düşünerek yiyebileceğimiz kadar ekmek almalıyız. Kalan ekmeği köfte, tatlı gibi birçok yerde kullanarak değerlendirmeliyiz” şeklinde söyledi.