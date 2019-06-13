Hafif ticari araç satışları azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği Mayıs 2019’da otomobil ve hafif ticarî araç satışlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 55 azaldığını açıkladı.

33 bin 16 aracın satıldığı Mayıs’ta otomobil satışları yüzde 53 düşerken hafif ticari araçlarda bu oran yüzde 62 oldu. Böylece yılın ilk beş ayında otomobil ve hafif ticarî araçlarındaki düşüş, geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 50 oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce, yıl geneli için satış tahminlerini de düşürdü ve 2019’da toplam satışların 350-400 bin arasında olmasını tahmin ettiklerini söyledi. Önceki tahmin 450 bin civarındaydı.

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