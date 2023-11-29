Halk ekmek tüketimi yüzde 92 arttı

Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Erkan Aktaş, Prof. Dr. İhsan Kamalak ve Doç. Dr. İlkay Yılmaz, belediyenin ürettiği halk ekmek tüketicileri arasında yaptıkları araştırmanın sonuçlarını “Ekonomik Kriz ve Halk Ekmek Kuyrukları: Mersin Örneği” başlıklı makalede değerlendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi halk ekmek büfelerinden ekmek alanlarla anket yaptı.

Asgari ücret düzeyinde geliri olanlar, “Son yıllarda ekmek tüketiminiz arttı mı?” diye sorulduğunda 45.6’sı arttı, yüzde 46.7’si çok arttı yanıtını verdi. Asgari ücretin altında geliri olanlardan yüzde 42,7’si ekmek tüketiminin arttığını, yüzde 49,2’si çok arttığını söyledi. Yüzde 62.2’lik bir oranla ankete katılanların büyük bir çoğunluğu halk ekmeği ucuz olduğu için tercih ettiğini dile getirirken, halk ekmeği beğendiği için tercih ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 14.3’te kaldı. Halk ekmek satış noktası önündeki kuyrukta bir kişinin ortalama bekleme süresi yaklaşık olarak 35 dakika olarak hesaplandı. Haber Merkezi

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