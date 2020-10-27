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28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Halkın enflasyonu aldı başını gidiyor

27 Ekim 2020, Salı 22:39
YOKSULLARIN GELİRİNİN EN AZ ÜÇTE BİRİNİ AYIRMAK ZORUNDA KALDIĞI GIDA HARCAMALARI EKİM’DE BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,7 ORANINDA ARTARKEN, OCAK-EKİM DÖNEMİNDEKİ ARTIŞ % 21,5’İ, BİR YILLIK ARTIŞ DA % 30’U BULDU.

Bİrleşİk Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, iktidarın, Türk lirasının istikrarını koruyamaması, diğer bir ifadeyle döviz kurunun alıp başını gitmesi halka enflasyon olarak döndüğünü belirterek, “Türkiye’nin en yoksul kesimin aile bütçesinin en az üçte birini ayırmak zorunda bulunduğu gıda fiyatları Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarken açlık ve yoksulluğu da büyüttü. Gıda harcamalarında, yılın ilk dokuz aylık döneminde fiyat artışı da yüzde 21,5’i buldu” dedi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Ekim ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre söz konusu sepet için harcanan para son bir yılda (Ekmi 2019’a göre) ise yüzde 32 oranında arttı. 12 aylık ortalama fiyatlara göre artış ise yüzde 31,2 olarak gerçekleşti. Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun ortaya konulması amaçlanıyor.

Gıda harcamalarında yıllık olarak ise (Ekim 2019’a göre) yüzde 32 oranında artış kaydedildi. Son bir yılda ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 7,6, et-balık fiyatlarında 22,7, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 23,3 oranında artış yaşandı. Bir yıl öncesine göre katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 35,6 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 44,7 oranında, sebze fiyatları ise yüzde 103,7 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 29, diğer gıda fiyatları ise yüzde 4,1 oranında zamlandı.

YILLIK ORTALAMA 

Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dö- nemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaş- tırılmasıyla hesaplanan 12 aylık ortalamalara göre de gıda fiyatlarında yüzde 31,2 oranında artış yaşandı.   

Ankara - Ahmet Terzi

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