Harç, vergi ve cezalara çok yüksek zamlar kapıda

Vergi uzmanı Ozan Bingöl bu yıl ‘yeniden değerleme oranı‘nda son 16 senenin en yüksek seviyesinin görülebileceğini belirtti.

Yeniden değerleme oranı, vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesindeki ana unsur. Yeniden değerleme oranı her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarının açıklamasıyla birlikte belli oluyor. Oran, Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (ÜFE) ekimden bir önceki yılın aynı dönemine kadar meydana gelen ortalama fiyat artış oranı üzerinden çıkarılıyor. Bu oran Ağustosta yüzde 28,47’ye yükselmişti. Yeniden değerleme oranı geçen sene ise yüzde 9,11 olarak uygulandı.

AYLIK ÜFE ARTIŞI YÜZDE 35’E ÇIKACAK

Vergi uzmanı Bingöl, Eylül ve Ekim aylarında aylık ÜFE artış oranı sıfır bile olsa bile 2021 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 35’ler civarında olacağını yazdı. Bingöl şunları kaydetti: “Şimdiden söyleyelim. 2022 yılı Motorlu Taşıt verginizdeki artışın en az yüzde 35 olacağı varsayımı ile hesabınızı yapmaya başlayın. Pek çok vergi, harç, değerli kâğıt bedeli, trafik para cezası, indirim ve istisna tutarlarındaki artışlarda yeniden değerleme oranı kullanılacak. Kamu ve özel sektördeki bazı kira artışları, eğitim ücretleri, çeşitli sözleşmelerdeki zamlar ve benzerinin hesabında da bu oranın kullanımı söz konusu. Hal böyle olunca, 2022 yılı enflasyon hedefinin tutturulması açısından önemli bir risk unsuru.”