'Hayvancılıktan vazgeçiyoruz'

Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, artan yem ve bakım maliyetleriyle sürdürülebilirliği zorlaşan hayvancılığın kesim fiyatlarındaki artıştan da etkilenmesinin et fiyatlarına yansımaya devam ettiğini söyledi.

Gürer, Et ve Süt Kurumu’nun piyasa dengeleme görevini yerine getiremediğini ve ithalatında beklenen faydayı sağlamak yerine hayvancılıktan vazgeçenlerin sayısını arttırdığını belirtti. Ankara - Adnan Solmaz

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