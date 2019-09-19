"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Her 10 kişiden 7’si borçlu

19 Eylül 2019, Perşembe 00:01
TÜİK 2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye’de her 10 kişiden 7’si borçlu çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 47,6’ya yükselirken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,2 puan azalarak yüzde 6,1’e düştü. Toplumun en zengin yüzde 20’sinin gelirinin en yoksul yüzde 20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı ise 7,5’den 7,8’e yükseldi.Toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelire sahip olan bireyler göreli anlamda yoksul sayılıyor. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 13,9 oldu. Medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan artarak yüzde 21,2 olarak gerçekleşti.

4 kişiden biri ciddi maddi yoksunluk çekiyor

Finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk; çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon ve otomobil sahipliği ile beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek ve evin ısınma ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamama durumu ile ilgili hanehalklarının algılarını yansıtıyor. Belirtilen dokuz maddenin en az dördünü karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan ciddi maddi yoksunluk oranı 2017 yılında yüzde 28,7 iken 2018 yılında 2,2 puan düşerek yüzde 26,5 olarak gerçekleşti.Nüfusun yüzde 59’u kendilerine ait bir konutta otururken, yüzde 39,6’sı konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu, yüzde 36,2’si sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi ve yüzde 24,8’i trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadı.Taksit ödemeleri veya borçları olanların oranı yüzde 70,4 oldu. Nüfusun, yüzde 70,4’ü konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçları olduğunu, yüzde 58,3’ü evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını ve yüzde 11,5’i konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini beyan etti.

Etiketler: Türkiye, ekonomi, TÜİK
Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her 10 kişiden 7’si borçlu

    Demokrasi ölmez bir mefkûredir

    Uygur çocukları için Çin’e çağrı

    Pakistan, Hindistan ile görüşmeme kararı aldı

    Pompeo Aramco saldırısını 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi

    ABD İran'a uygulanacak yaptırımları 48 saat içinde açıklayacak

    ABD Merkez Bankası faizi indirdi

    4 ilde sağanak yağış bekleniyor

    ABD'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

    Almanya sanal paralara karşı savaş başlattı

    Netanyahu BM Genel Kuruluna katılmayacak

    'Erken seçim diye bir şey yok'

    Pakistan Modi'ye uçuş izni vermedi

    Mağduriyetler acilen giderilmeli

    Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihraç etmeye devam edecek

    Suudi Arabistan: Aramco saldırısında İran'ın rolünü kanıtlayacağız

    Diyanet’ten ‘hediye’ açıklaması

    Liberya'da yatılı okulda yangın çıktı: 30 ölü

    Rejim İdlib'e saldırmaya devam ediyor

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den "FETÖ" suçlamalarına sert tepki

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Kaybolan yıllara yazık
    Abdil YILDIRIM

    Fecir vaktinin ecir vakti olduğunu biliyor muyuz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Her 10 kişiden 7’si borçlu
    Süleyman KÖSMENE

    Dünya öküz ile balığın üzerinde midir?
    Ahmet BATTAL

    Halimizin tefsiri zor
    Genel

    Darbe planları yapılıyor
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele” kısırdöngüsü
    M. Ali KAYA

    Kabir azabı
    Genel

    Demokrasi ölmez bir mefkûredir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.