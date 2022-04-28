Hukuk devleti öngörülebilir olmalı

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon tahminini 23’den 42’ye yükselttiğini belirterek, “Bundan üç ay önce de yüzde 11’den yüzde 23’e yükselmişti. Üç ayda bir ikiye katlıyor. Hukuk devleti öngörülebilir devlettir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da, MB’nin kararıyla ilgili olarak, “Hiçbir öngörünüzü uzun zamandır tutturamamışsınız; şimdi sanayici, tüccar, esnaf ve vatandaşların size, politikalarınıza, yönetiminize ve öngörülerinize nasıl güvenmesini bekleyebilirsiniz! Yönetemiyorsunuz” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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