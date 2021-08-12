Hükümetin memura zam teklifi açıklandı

Çalışma Bakanı Bilgin, "3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz. 2022 ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı" açıklamasını yaptı.

Gözler yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam görüşmelerindeydi. Taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi. Hükümetin iki yıllık memur zam teklifi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi. "2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı. 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı" teklifini sundu. 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

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