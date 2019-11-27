İETT'nin 2020 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İETT'nin 2 milyar 980 milyon liralık 2020 bütçesini oy birliği ile kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki Meclis salonunda İETT bütçesi ele alındı.

Mecliste konuşan İETT Genel Müdür Vekili Hamdi Alper Kolukısa, 2019 yılında yolculuk sayısının yüzde 8 arttığını söyledi.

İETT'nin 2020 yılı bütçe hedeflerini paylaşan Kolukısa, şöyle konuştu:

"2020 yılında, personel giderleri 450 milyon 665 bin lira. 2019'da personel giderleri yüzde 48 olmuştur. Bu rakam 2020'de yüzde 44'e düşürülecektir. Bu oranı 2022 yılında yüzde 40'ın altına düşürmeyi hedeflemekteyiz. Giderlerimizin toplamının 2 milyar 980 milyon lira olacağı planlanmıştır. Bütçe gelirlerimizden teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2 milyar 528 milyon lira. Diğer gelirlerle birlikte 2 milyar 930 milyon TL olacağı planlanmıştır."

Konuşmaların ardından oturumu yöneten Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı, İETT'nin 2020 bütçesini oylamaya sundu.

İETT'nin 2 milyar 980 milyon liralık 2020 bütçesi, oy birliği ile kabul edilerek meclisten geçti.

Öte yandan İETT'nin hazırlayarak meclis üyelerine sunduğu bütçe kitapçığına göre, 50 yeni metrobüs aracı ile şehir içi kullanım için 130 adet solo otobüs alınacak. Otobüslerin öz kaynak ve borçlanma yoluyla alınacağı kaydedildi.