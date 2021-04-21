“128 MİLYAR DOLAR” TARTIŞMASINDA AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CANİKLİ’DEN SKANDAL BİR AÇIKLAMA DAHA: “DOLAR TALEBİNİ MB KARŞILAMASAYDI İFLÂS DURUMUNA DÜŞERDİK.”

“SATIŞ SEBEBİ NEGATİF REEL FAİZ”

Böyle bir yöntemin 100 yılda bir kullanılabileceğini, satışın nedeninin negatif reel faiz olduğunu belirten Canikli’ye göre: “Dolara talep varsa ve piyasa dinamikleri karşılayamıyorsa, MB karşılamak zorunda. Aksi halde temerrüde düşer. Yani iflâs.”

“75’İ BANKALARDA, 36’SI HALKTA”

“Talep ortadayken bunu karşılamamışsanız iflâs anlamına gelir” diyen Canikli, Merkez Bankasının sattığı belirtilen 128 milyar dolarla ilgili soruya “75 milyar dolar bankada, 36 milyar dolar hane halkının cebinde” cevabını yine tekrarladı.

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İflas itirafı

Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervinin satış nedeninin negatif reel faiz olduğunu belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli, “Yoksa iflas ederdik” dedi.

Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervinin satılmasına dair hükümetten itiraflar gelmeye devam ediyor. AKP’de Ekonomi İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Nurettin Canikli, böyle bir yöntemin 100 yılda bir kullanılabileceğini, bundan sonra kullanma imkanı olmadığını söyledi. Satışın nedeninin negatif reel faiz olduğunu belirten Canikli, “Yoksa iflas ederdik” dedi. Canikli, bir televizyonun programında yaptığı konuşmada, TCMB’nin rezervlerinin 128 milyar dolarının kullanılmasına ilişkin sorulara, “Kabaca 95 milyar dolarlık kısmı 2020 döneminde, pandemi döneminde kullanıldı. Nedeni negatif reel faiz. Neden negatif faize göz yumdunuz diye bir soru haklı olarak gelir. Reel faiz negatifse doğal olarak insanlar TL varlıklarından alternatif yapılara yönelir” dedi.

Ekonomistler aksini söylüyor

“Piyasada dolara talep varsa, dolar talebi piyasa dinamikleri tarafından karşılanamıyorsa, TL’nin konvertibil olması yüzünden bu talebi Merkez Bankası karşılaması gerekiyor” diyen Canikli, ekonomistlerin yanlış olduğunu belirtmelerine rağmen TCMB’nin herkese dolar satma yükümlülüğü varmış gibi konuştu. “Eğer bu taahhüdünün gereği talep edilen dövizi vermek zorunda. Bir talep var TL’den dövize geçme talebi. Piyasa karşılamıyorsa Merkez Bankası karşılıyor” diyen Canikli şöyle devam etti: “Aksi halde temerrüde düşer. Temerrüd ne demektir? İflas demektir. Yoğun bir döviz talebi sorunsuz karşılanan bir ekonomi yok şu anda dünyada. Esas sorun eğer bu talep ortadayken siz bunu karşılamamışsanız Türkiye Cumhuriyeti devleti yükümlülüğünü yerine getirememiş, bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama iflas anlamına gelir bu.”

‘75’i bankada, 36’sı halkın cebinde’

Canikli, “128 milyar dolar nerede?” sorusuna bu kez şu cevabı verdi: “Böyle bir piyasada 128 milyar doların buharlaşması, kaybolması gibi bir durum söz konusu değil. 75 milyar doları Türkiye’deki yerleşik gerçek ve tüzel kişiler satın almışlar, bankalardaki hesaplarında duruyor. Bu paranın 75 milyar dolarını Türkiye’deki insanlar satın almış ve bankaya yatırmışlar. Büyük çoğunluğu TL mevduatlarını dolara çevirmişler. 75 milyar dolar bankada, 36 milyar dolar hane halkının elinde, cebinde. Özel sektör borcunu ödemiş. Ödediği parayı Merkez Bankası’nın rezervlerinden almış.”

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MB Meclise bilgi versin

CHP, Merkez Bankası’ndaki 128 milyar doların akıbetine ilişkin tartışmaları Meclis’e taşındı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na başvurarak, kanuna göre yılda iki kez komisyona bilgi vermesi gereken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 128 milyar dolar tutarındaki Merkez Bankası rezervlerinin nasıl eridiği tartışmalarına ilişkin TBMM’ye dâvet edilmesini talep etti. Merkez Bankası Başkanı tarafından 2020 yılında yalnızca bir sunum yapıldığını, bu sunumun da 25 Aralık’ta gerçekleştirildiğini belirten Özel, Cumhurbaşkanı kararıyla 20 Mart’ta göreve getirilen Kavcıoğlu’nun Meclis’te sunum yapması gerektiğini belirtti.

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Açık bir itiraf

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Yeneroğlu, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Yeneroğlu, hükümetin “128 milyar dolar nerede?” sorusunun sorulmasını engellemek istediğini söyledi. Yeneroğlu, “Polis müdahalesiyle siyasî parti binalarına girilerek ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ yazılı afişler söktürülmüştür. Ücreti ödenmiş olan panolardan da bu afişler sökülmüş- tür. Yargı eliyle bu afişleri asanlar, paylaşanlar ve bu soruyu soranlar hakkında ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçundan soruşturmalar açılmıştır. Merkez Bankası’nın rezervlerinde dövizlerin nereye harcandığına dair sorulan soruların, Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla ilişkilendirilmesi aslında açık bir itiraftır” diye konuştu.