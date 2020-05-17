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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İhaleler ertelendi, kaynaklar topluma

17 Mayıs 2020, Pazar 21:00
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kaynak tasarrufunda bulunmak amacıyla, salgının etkili olmaya başladığı Mart ayından beri toplam 338 ihaleyi ertelediğini duyurdu.

Acil ve toplum sağlığını ilgilendirenler dışında başkentteki tüm ihaleler ertelenirken, 8 Mayıs 2019 tarihinden 15 Mayıs 2020 tarihine kadar olan dönemde 704 ihaleyi ise şeffaf yönetim hedefi çerçevesinde sosyal medya hesapları, YouTube kanalı ve büyükşehre ait ABB TV üzerinden canlı olarak yayınladı. Değişen öncelikler çerçevesinde ertelenen ihalelerin toplam tutarı ise, 1 milyar 702 milyon 869 bin 331 TL oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları söz konusu dönemde tüm belediye faaliyetlerini toplum sağlığı, ekonomik ihtiyaçlar ve acil yatırımlara yönlendirdi. Mart ayından bugüne kadar ertelenen ihaleler ve tutarları şu şekilde açıklandı: Ankara Büyükşehir Belediyesi: 121- (Tutarı:1.369.014.595 TL), ASKİ: 96- (Tutarı:269.866.988 TL), EGO: 3-(Tutarı:38.700.000 TL), İŞTİRAKLER: 118-(Tutarı:25.287.748 TL)

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