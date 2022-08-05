İhracattaki artış düşebilir

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, girdi maliyetlerindeki artışın sanayicilere ciddi bir sermaye sıkıntısı yaşattığını ve üretimi sekteye uğrattığını belirterek, “Sırf bu problemden kaynaklı sermaye sıkıntısı yaşayan, üretim yapamayan ya da neredeyse yapamayacak duruma gelen sanayicimizin sermaye sıkıntısı devam ederse ihracattaki artış düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak, uluslararası piyasalarda potansiyelimiz yok olacaktır” dedi.

Sanayicilerin finansmana erişim konusundaki şikayetleri devam ediyor. Son yakınma da plastik sanayicisinden geldi. PLASFED Başkanı Karadeniz, “Üretici fiyat endeksindeki artışın devam etmesi, tüketicilerin satın aldığı ya da alacağı belirli ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri de artışa geçirdi. Ortaya çıkan bu olumsuz durumun oluşturmuş olduğu etki, plastik sektörü gibi yurt içinden yeterli hammadde tedariki sağlayamayan endüstrilerde daha derinden hissediliyor” değerlendirmesini yaptı. Musa Aydın - İstanbul

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