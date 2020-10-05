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5 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İkinci el mezadı

05 Ekim 2020, Pazartesi
Sıfır araç tedariğinde yaşanan sorun, kredi destek paketlerinin açıklanması, düşük faiz oranları ve en önemlisi de 2. el araca olan talep bir anda piyasayı mezat yerine çevirdi. Anlık fiyat artışları yaşansa da 2. el pazarı 8 aylık süre zarfında yüzde 25.5 büyüyerek 4 milyon 439 bin 890 adet satışa ulaştı.

Dünyanın dinamiklerini değiştiren koronavirüs, 2.el araç piyasasını da etkiledi. Değerinin kat kat üstünde ikinci el aracını satışa çıkaran bir takım fırsatçılar bilgisayar başında anlık fiyat artışları yapsa da ilgi azalmadı ve Pazar yüzde 25.5 büyüdü. Bu yoğun talep neticesinde de ikinci el araç satışları 2020 Ocak ve Eylül döneminde 4 milyon 439 bin 890’a çıktı. Sadece Ağustos ayında ise geçtiğimiz yılın aynı ayında 444 bin 290 adet olarak kayıtlara geçen satışlar, bu yılın aynı ayında 589 bin 426’ya yükseldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu ve MASFED 2.el araç pazarını değerlendirdi.

En çok kazandıran yatırım aracı

Sıfır araç tedarikinde yaşanan olumsuzluklar ve ÖTV oranlarındaki değişiklikler sebebiyle 2.el otomobile talebin arttığını belirten Melih Mutlu “İkinci ele olan ilgi, sıfır araçlardaki fiyat artışı ve talebin karşılanamaması nedeni ile devam ediyor. Bu dönemde fiyatların yükselmesiyle talep daha uygun fiyatlı olduğu için 10 yaş ve üzeri araçlara doğru kaydı. Bu nedenle de ikinci el fiyatlarının da artmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Otomobil 2020 yılının en çok kazandıran yatırım aracı oldu, tüketiciler araç almaya ya da araçlarını farklı marka veya modeller ile değiştirmeye devam ediyor” diye konuştu.

Fiyatlarda düşüş yaşanmasını umuyoruz

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ise, İkinci el araç satışlarının Ocak-Eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 25,5 arttığını söyledi. Erkoç, “Bu dönemler itibarıyla satış sayısının 3 milyon 537 bin 698’den 4 milyon 439 bin 890’a çıktı. Geçen sene Ağustos’ta 444 bin 290 adet olarak kayıtlara geçen satış sayısı bu yılın aynı ayında 589 bin 426’ya yükseldi. İkinci el sektörü olarak bu yılı 8 milyonun üzerinde bir satışla kapatmayı bekliyoruz. Fiyatlarda da bir düşüş yaşanmasını umuyoruz” dedi.

750 bini bulur

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’nun 2020 yılının ilk 9 ayı için sektörü değerlendirirken, “Eylül ayındaki 90 bin 619 adetlik otomobil ve hafif ticarî araç satışı ile bir rekora imza atılmıştır. Yılın ilk 9 ayında toplamda 493 bin 621 adetlik satışla otomotiv pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,47 oranında bir büyüme göstermiştir. Eylül ayında gelen 90 bin 619 adetlik satış son 20 yılın en yüksek rakamı” dedi. Bu yılın, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül temposuyla devam etmesiyle 750 bin adetlik seviyelerde tamamlanacağını öngördüklerini belirterek, “Bir süredir yaşanan bulunurluk sıkıntısının kısmen de olsa giderilmeye başlamasının satışlara daha da katkı yapmasını bekliyoruz. Şu durumda fabrikaların tam kapasiteyle olmasa da yavaş yavaş normal seviyelerine ulaşmasıyla birlikte tedarik ile ilgili sıkıntının da yakında bitmesini bekliyorum” diye konuştu. 

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