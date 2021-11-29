İkinci elde “Bekle-Gör” dönemi

Otomerkezi.net, sıfır kilometre otomobildeki stok problemleri ve döviz kurundaki ani yükselişlerin ikinci el araç pazarına olan etkileriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sadece 23 Kasım 2021 tarihinde dövizdeki hızlı yükseliş sebebiyle aynı gün içinde ilan platformlarından ortalama 30 bin araç ilanının kaldırıldığına dikkat çeken Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “İlanını kaldırmayan birçok şirket ve araç sahibi, birkaç saat içinde satış fiyatında yaklaşık yüzde 20 artışa gitti. Ülke ekonomisindeki gelişmeler, ikinci elde de belirleyici unsur olacak. Şu anda alıcı ve satıcılar tamamen bekle-gör politikası uyguluyor” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk AA

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