İmalat PMI Nisan'da geriledi

Mart'ta 47.2 ile geçen yıl Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkan imalat PMI, Nisan'da 46.8'e geriledi.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Nisan'da 46.8'e gerileyerek sektördeki daralmanın 13b ayına girdiğine işaret etti. Daralmanın şiddeti ise 13 ayın ortalamasına kıyasla azaldı.

İmalat sektöründe zorlu piyasa koşulları Nisan'da devam ederken, yeni siparişlerde yavaşlamanın devam etmesi de üretim ve satın alma faaliyetlerinde daralmaya yol açtı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Mart'ta 47.2 ile geçen yıl Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Endekste 50'nin altı seviyeler daralmaya, üzeri ise büyümeye işaret ediyor.

Reuters'ın haberine göre girdi maliyetleri Nisan'da geçen yılın Ekim ayından bu yana en sert artışı kaydetti. Artış büyük ölçüde TL'nin dolar karşısındaki değer kaybından kaynaklandı. Bunun yansıması olarak nihai ürün fiyatlarındaki artış ise Nisan'da son 6 ayın en yüksek hızında gerçekleşti.