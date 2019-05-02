İmalatta daralma sürüyor

İmalat sanayiİ satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Nisan’da 46.8’e gerileyerek sektördeki daralmanın 13. ayına girdiğine işaret etti.

İmalat sektöründe zorlu piyasa şartları Nisan’da devam ederken, yeni siparişlerde yavaşlamanın devam etmesi de üretim ve satın alma faaliyetlerinde daralmaya yol açtı. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Mart’ta 47.2 ile geçen yıl Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Endekste 50’nin altı seviyeler daralmaya, üzeri ise büyümeye işaret ediyor. Girdi maliyetleri Nisan’da geçen yılın Ekim ayından bu yana en sert artışı kaydetti. Artış büyük ölçüde TL’nin dolar karşısındaki değer kaybından kaynaklandı. Bunun yansıması olarak nihaî ürün fiyatlarındaki artış ise Nisan’da son 6 ayın en yüksek hızında gerçekleşti. Üretim alt endeksi Mart ayındaki 47.8 seviyesinden 46.6’ya geriledi. Üretimdeki gerileme Nisan ayında 1 yılı geride bıraktı.

Üretimde yavaşlama devam etti

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise Nisan’da 49.2 seviyesinden 47.5’e geriledi. Ancak bu gerileme toplam yeni siparişlerdekine kıyasla daha düşük oranda gerçekleşti. Üretimde yavaşlama devam ederken, istihdamda genel olarak değişim gözlenmedi. Tedarikçilerin teslimat süreleri, ödeme tahsilatında yaşanan zorluklar sebebiyle Nisan’da uzamayı sürdürdü. karşılaştırklarını bildirdi. İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.