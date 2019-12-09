"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

'İmar barışı ödemelerini son günlere bırakmayın'

09 Aralık 2019, Pazartesi 11:55
İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresinin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin söz konusu bedeli 31 Aralık'a kadar yatırması gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi 1 Temmuz'da uzatılmıştı.

Söz konusu sürenin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar başvuruyu yapması gerekiyor.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı, Avukat Ali Yüksel, yaptığı açıklamada, 15 Haziran'da başvuru süresi dolan imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşın başvurduğunu anımsatarak, başvuru süresinin ise 31 Aralık'a kadar uzatıldığını anımsattı.

Yüksel, "İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyordu. Kalan yüzde 75'lik kısmın son ödeme tarihi ise 31 Aralık. Bu süreyi geçirenlerin belgesi iptal edilebilir." dedi.

"Son günlere bırakmayın"

Ali Yüksel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamalarda ödeme süresinin kesinlikle uzatılmayacağının belirtildiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımız ödemeleri son günlere bırakmamalı. Milyonlarca kişinin bu haktan yararlandığı düşünülürse ödeme konusunda son günlerde yoğunluk yaşanabilir." diye konuştu.

Tarımsal nitelikli hazine arazilerini kiralayan ya da kullananların bu arazileri satın almak için başvuracakları son günün de 31 Aralık olduğunu hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Hazine'ye ait tarım arazisi üzerinde kaçak yapılar için eğer imar barışına başvurulmuşsa bu yapılar yıkılmayacak. Ancak bu yapılar için imar barışına başvurularak yapı kayıt belgesi alınmamışsa tarım arazisi satın alınsa bile bina yıkılabilir, kaçak olmaya devam edecek. Satın alınan arazi için ecrimisil ödemesi ise bitecek."

AA

Etiketler: imar barışı, konut
Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde büyüyen tehlike: Obezite

    Asgari ücret görüşmelerinde son durum?

    TCMB'den YTL banknotlarına ilişkin 'zaman aşımı' uyarısı

    "71 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"

    'İmar barışı ödemelerini son günlere bırakmayın'

    Risalelerdeki tevhid hakikati kalbime dokundu

    Devler Ligi'nde grup maçları sona eriyor

    Hala bulunamadılar: Uludağ'da kaybolan iki arkadaş 8 gündür aranıyor!

    Bütün mal varlıkları soruşturulsun

    Ali Demirel’i duâlarla anıyoruz

    Irak’ın ateşi sönmüyor

    Yeni bir HSK’ya ihtiyaç var

    Güvenlik soruşturmasına gerek yok

    Ceren’in katili OHAL KHK’sıyla firar etmiş

    Bütçe görüşmeleri başlıyor

    Genç işsizler varken yabancılar işe alınıyor

    Tarım sayımı niye yapılmıyor?

    Korku üniversiteleri susturdu

    Sorunlar hukukun üstünlüğüyle çözülür

    'Çocuklarınızı reklâmların tehlikesinden koruyun'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bütün mal varlıkları soruşturulsun
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Hayâtı’ndan Tesbitler-8
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hilâfet haberine de tahammülsüzlük
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    “Küresel ve bölgesel” sorunların çözümü…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Rüstem GARZANLI

    Gençlik gidiyor
    Süleyman KÖSMENE

    İstanbul Sözleşmesi’nde haddi aşan yanlışlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Muhabbetini halka değil, Hâlık’a ver
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap talepleri artıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.