IMF Başkanı’ndan “ekonomik destek” uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ekonomik ve finansal istikrar için sağlanan desteklerin bir süre daha kritik bir öneme sahip olacağını belirterek, “Fişi çok erken çekerseniz, kendi kendinize ciddî zarar verme riski alırsınız.” dedi.

Georgieva, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenledi. Bir milyonu aşkın kişinin vefat ettiği ve ekonomileri tersine çeviren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle hâlâ mücadele edildiğini belirten Georgieva, son birkaç aydaki tablonun daha az vahim olduğunu ancak Büyük Buhran’dan bu yana en kötü küresel resesyonun öngörülmeye devam edildiğini söyledi. Georgieva, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 daralmasının beklendiğini hatırlatarak, “Kriz, gelecek beş yıl içinde, üretim kayıplarında tahmini 28 trilyon dolara mal olabilir.” ifadesini kullandı.

Fişi çok erken çekerseniz, risk alırsınız

Görünüme ilişkin tahminlerine yönelik büyük bir belirsizlik olduğunu vurgulayan Georgieva, “2021’de kısmi ve düzensiz bir toparlanma öngörüyoruz, büyümenin yüzde 5,2 olması bekleniyor.” diye konuştu. Georgieva, tüm ülkelerin zor, düzensiz, belirsiz ve aksaklıklara açık bir “uzun tırmanış” ile karşı karşıya olduğunu yineleyerek, krizi aşmaya yönelik politika tedbirlerine değindi. Hayatları ve geçim kaynaklarını korumak için gerekli tedbirlere devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Georgieva, şunları kaydetti: “Kalıcı bir ekonomik toparlanma ancak pandemiyi her yerde yenersek mümkündür. Hayatî sağlık tedbirlerini arttırmak şarttır. Hane halklarına ve şirketlere malî ve parasal destekte olduğu gibi, kredi garantileri ve ücret sübvansiyonları gibi hayat hatları, ekonomik ve finansal istikrarı sağlamak için muhtemelen bir süre daha kritik olacak. Fişi çok erken çekerseniz, kendi kendinize ciddî zarar verme riski alırsınız.”