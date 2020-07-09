IMF'den mali reform çağrısı

IMF, koronavirüs krizi nedeniyle ülkelerin borçlarının aşırı derecede artığını belirtti. Kurum Kovid-19 pandemi sonrası süreçte ülkelere verecekleri tavsiyelerin başında mali reform uyarısının geleceğini aktardı.

Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi derinden etkiledi. Kovid-19 nedeniyle hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerin mali dengeleri bozuldu. Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF) artan borçlara karşı uyarıda bulunmaya devam ediyor. IMF'nin üst düzey yöneticilerinden Mitsuhiro Furusawa katıldığı bir panelde artan borç yüküne dikkat çekti. Furusawa tarihte ilk defa ülke borçlarının gayrisafi milli hasılayı aştığını söyledi. Furusawa, "Ekonomi rayına oturduğunda kamu finansmanını yönetmek için orta ve uzun vadeli mali çerçeve oluşturulması gerekiyor. Bu gereklilik bizim ekonomi polikaları için verdiğimiz tavsiyelerin başında gelecek" dedi. NTV

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