İndirim tuzaklarına son verin

İndirim tuzaklarının sona erebilmesi için Perakende Yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşı kandırmaya yönelik indirim kampanyalarının sona erdirilebilmesi için TBMM açıldığında ilk ele alınması gereken kanunlardan biri perakende yasası olmalı” dedi.

Vitrinlerde halkı yanıltmaya yönelik sloganların gelenek halinde geldiğinin altını çizen Palandöken, “Vitrinlerde ‘Kapatıyoruz’, ‘Taşınıyoruz’, ‘Yenileniyoruz’ gibi mesajlarla halkı kandırmaya çalışanlar 20 yıldır aynı dükkânda hizmet veriyor. Bunlar ne taşınıyor ne kapatıyor ne de yenileniyor, ama vatandaş olağanüstü bir indirim fırsatı varmış gibi alış verişe koşuyor. Bu mesajlar yasaklanmalı veya ‘Kapatıyoruz’ diye vitrinden mesaj verenler takip edilerek kapatmaları için yasal süre verilmeli. Bu süre sonunda dükkânını kapatmayana ceza kesilmeli” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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