İnternet alış verişine dikkat!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet ortamında alış verişin artmasıyla birlikte bu mecralarda dolandırıcılık olaylarının da arttığını belirterek, “Güvenilir olmayan hiçbir site ya da sosyal medya uygulamasından alış veriş yapılmamalı” ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, internetten alış veriş yapanların sayısının 20 milyonu aştığına dikkati çekti. İnternet ortamında alış verişin artmasına paralel olarak bu mecralar üzerinden dolandırıcılık olaylarının da arttığını ifade eden Palandöken, bu sebeple güvenilir olmayan hiçbir site ya da sosyal medya uygulamasından alış veriş yapılmaması gerektiğini belirtti. Palandöken, internetten alış veriş konusunda güven sorunu yaşayanlara yönelik olarak da “Esnafımızın kapısı her zaman açık” ifadesini kullandı. Tüketicinin daha kaliteli, ucuz ve hızlı alış veriş yapmasını desteklediklerini vurgulayan Palandöken, kayıt dışı iş yapan web sitelerinin varlığının vergisini ödeyen esnaf açısından haksız rekabet ortamı oluşturduğunu kaydetti. AA

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