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17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İş - hayat dengesinde sonuncuyuz

17 Ağustos 2019, Cumartesi 20:22
ECD tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye iş-hayat dengesinde Avrupa’daki ülkeler arasında son sırada. İlk sırada Hollanda’nın yer aldığı araştırma ülkemizdeki çalışanların kendilerine yeteri kadar zaman ayıramadıklarını da ortaya koydu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD), Better Life Index (Daha İyi Hayat Endeksi) kapsamında Avrupa, Amerika Kıt’ası, Asya ve Afrika’da yer alan 40 ülkeyi iş-hayat dengesi açısından inceledi. Yapılan araştırmada ülkelerin iş-hayat dengesi puanı 10 üzerinden değerlendirilirken, 9,5 puana sahip Hollanda ilk sırada yer aldı. 9,4 puanla ikinci sıradaki İtalya’yı 9 puanla Danimarka takip etti. Türkiye ise 3,1 puanla Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer aldı. Genel değerlendirmede Kolombiya ve Meksika’nın önünde 38. oldu.

Uyku dahil 14,8 saat 

İş-hayat dengesiyle ilgili OECD araştırmasında haftada 50 saat ve daha fazla çalışma oranının yanı sıra, çalışanların kişisel bakım ve iş dışındaki diğer aktiviteleri için kendilerine ne kadar zaman ayırabildikleri de incelendi. Araştırmada ayrıca Türkiye’de çalışanların % 33’ünün 50 saatten daha fazla çalıştığı belirlendi. Araştırmada Türkiye’de çalışanların uyku da dahil olmak üzere şahsî olarak kendilerine 14.8 saat zaman ayırabildikleri ortaya çıkarken OECD’nin bu konudaki ortalama süresi olan 15 saatin altında kalındı.

Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine maliyeti 60 milyar TL

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılında yayınladığı rapora dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “İş-hayat dengesi, mutluluğu da beraberinde getiren faktörlerden biri. TÜİK raporu mutlu insanların oranının bir önceki yıla göre % 6 düşerek % 53’e gerilediğini gösteriyor. Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti ise 60 milyar TL’yi geçmiş durumda” dedi.

Reyhan Keser - İstanbul

Etiketler: iş hayatı
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