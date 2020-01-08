İşçi eylemi ifade hürriyeti

Renault fabrikasından 2016 yılında işten atılan arkadaşlarına sahip çıkan ve kendilerine destek veren 6 işçi için Bursa 21’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği cezalar bir üst mahkeme olan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Bursa 21’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Ali Aldemir, Ayhan Özgür, Birol Serbest ve Uğur Karasu’ya 5 ay hapis cezası verirken Dilek Gültekin ve Yıldırım Doğan’a ertelemesiz 3 yıl 4 ay hapis cezası vermişti. Mahkemenin işçilere verdiği hapis cezasının gerekçesi ise ‘Mudanya yolunu kapatmak suretiyle eylem yapma ve polise direnme.’ Bir üst mahkeme ise, ‘Eylem protesto düşünce ve ifade özgürlüğünün gereğidir’ dedi. Ders niteliğinde bir karar Üst mahkeme, Dilek Gültekin ve Yıldırım Doğan hakkında Facebook sayfalarından ‘işçileri kışkırttıkları’ iddiasıyla verilen ertelemesiz 3 yıl 4 ay hapis cezasının bozma gerekçesini de ayrı tuttu. Gazete Duvar’ın haberine göre, bu iki isim hakkında beraat kararı veren mahkeme, söz konusu sosyal medya paylaşımlarını da ifade hürriyeti kapsamında değerlendirdi. Metal İşçileri Birliği (MİB) Bursa temsilcisi Yıldırım Doğan karara İstinaf’ın bozma kararına karşı, “Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozarak her türlü demokratik toplanma ve ifade özgürlüğünün çiğnendiği bir ortamda ders niteliğinde bir karara imza attı” dedi.

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