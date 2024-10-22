İşçi tepkisi: “Maaşlar yetmiyor, yeter artık”

Türk-İş’in düzenlediği “Zordayız, geçinemiyoruz” eylemine katılan işçiler yaşadıkları ekonomik zorluklara tepki göstererek, “Geçinemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Maaşlar yetmiyor. Yeter artık” dedi.

Türk-İş tarafından düzenlenen “Zordayız, geçinemiyoruz” mitingine Türkiye’nin dört bir yanından işçiler katıldı. Türk-İş’e bağlı sendikaların ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 100 bini aşkın işçi “Vergide adalet istiyoruz” talebinde bulundu. Eyleme katılan işçiler ANKA Haber Ajansı’na konuştu. İşçiler geçinemediklerini ifade ederken, ‘’ekonominin kötü olduğunu ve tek maaşla geçinmenin imkansız olduğunu’’ dile getirdiler. ANKA Haber Ajansı’na konuşan işçiler şunları söyledi: “İki kişi çalışmazsak evimizi geçindiremiyoruz. Hele tek maaş ile hiçbir şekilde hiçbir ev geçinemez. Sağlık Bakanlığı için tayin hakkı istiyorum. Söylenecek çok şey var. Eşim emekli, 12 bin 500 lira alıyor. 11 bin lira kira veriyorum. Geçinemiyoruz zorlanıyoruz. Geçim sıkıntısı çok zor. Zor durumdayız. Çocukların okul masrafı, giderler, gelirler… Hiçbir şey bir şeyi karşılamıyor. Maaşlar yetmiyor. Yetiştiremiyoruz. Bir maaşımla ben çocuklarımla tatile gidemiyorum. İyi bir yaşam şartı istiyoruz.”

Ankara - anka