İŞKUR: İşsiz sayısı arttı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) nisan ayı istatistiklerine göre kayıtlı işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 583 bin 503 oldu.

İŞKUR nisan ayı istatistik bültenini yayınladı. Buna göre, yıllık bazda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 583 bin 503 oldu. Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 139 bin 443 kişi işe yerleştirildi. Kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 25 artarken, erkeklerdeki artış yüzde 21,3 olarak gerçekleşti. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51,0’i erkek, yüzde 49,0’u kadınlardan oluştu. Yaş gruplarına göre işsizlerin yüzde 34’ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Ankara - anka

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