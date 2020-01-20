"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

'İşsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faiz'

20 Ocak 2020, Pazartesi 13:39
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "Türkiye'deki işsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faizdir. Çünkü yüksek faizler yatırımları durduruyor, duran yatırımlardan dolayı da işsizlik artıyor. İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir" dedi.

TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk, KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Ekonomide 2019 Yılı Değerlendirmesi, 2020 Yılı Beklentileri ve Konya Ekonomisi' toplantısında, tüm dünyanın belirsizliğin ve stresin çok yüksek olduğu bir yılı geride bıraktığını söyledi.

ABD ve Çin başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin ekonomik sistemdeki hakimiyet arzularının siyasi çatışmaların temelini oluşturduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Yine bu iki ülke arasında başlayan ticaret savaşları geçen yıl piyasaları ve ekonomik kararları etkilemiştir. IMF, 2020 yılı için küresel büyüme tahminlerini artırdı. Ancak bu biraz zor gözüküyor. Çünkü yüzde 3.4 büyüme iyimser bir rakam. Dünya Bankası ise bunun yüzde 2.5 şeklinde olacağını belirtti. 2020 yılının küresel ekonomi için toparlanma yılı olacağını ve 2021'den itibaren daha büyük büyümelere ulaşılacağını öngörüyoruz. Ülkemize baktığımızda ise 2018 yılını yüzde 2.6 büyümeyle kapattık. 2019 yılını ise 0.5 civarında büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz."

Türkiye'de kişi başına düşen gayrisafi milli hasılayı da değerlendiren Öztürk, "2002 yılında 3 bin 581 dolar olan (kişi başına düşen) gayrisafi milli hasıla, 2013 yılında 12 bin 480 dolara ulaştı. Devam eden yıllarda ise bir düşüş söz konusu. 2018 yılında 9 bin 693 dolar olarak gerçekleşmişti. 2019 rakamları ise henüz açıklanmadı ama bunun da 9 bin doların biraz üstünde olmasını bekliyoruz" dedi.

'İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir'

Öztürk, istihdam verilerinin geçen yıl içerisinde durgunlukla beraber olumsuz bir durum sergilediğini belirterek, şunları söyledi:

"Geçen yılın ekim ayında 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı 4.4 milyon kişi olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah işsizliğin birkaç yıl içerisinde yüzde 10 civarına gerileyeceğini bekliyoruz. Enflasyona baktığımızda geçen yılı 11.84 ile kapattık. Bunu yıl içerisindeki verilerle değerlendirdiğimizde çok da kötü bir rakam olmadığını söyleyebiliriz. Bu yılın sonunda ise enflasyonun yüzde 10'un altına ineceğine inanıyoruz. Öte yandan Türkiye'deki işsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faizdir. Çünkü yüksek faizler yatırımları durduruyor, duran yatırımlardan dolayı da işsizlik artıyor. İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir."

Etiketler: işsizlik, sebep, yüksek faiz
Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız'

    Avustralya'da dolu yağışı ve kum fırtınası şoku

    İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

    İsrail’den Mescid-i Aksa imamına uzaklaştırma

    Gürbüz Aksoy dualarla uğurlandı

    Teröristler Afrin ve Azez'e saldırdı: 2 ölü

    'Türkiye'nin mevcudiyeti Libya'daki barış umutlarını arttırmıştır'

    Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili konuştu

    Ceren Özdemir cinayeti davasında karar

    Irak'ta halk hükümeti protesto etti: 2 gösterici öldü

    'Geçen seneyi hafızalardan attık'

    TCMB'den 'birikmiş ihtiyat akçesi' açıklaması

    Dolar artışta

    Yoğurt ve yoğurt suyu tüketiminin dikkat çeken faydaları

    'İşsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faiz'

    'AB, Filistin'i devlet olarak tanımalı'

    İsviçre, Zarif'in Davos'a katılımını iptal etti

    ABD ve İsrail'in ortak hedefi Libya'ya BOP dizaynı

    Türkiye'de aşı reddi artıyor

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Açıkla… Açıkla… Açıkla...
    Faruk ÇAKIR

    Kim kazandı?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bilenler böyle savrulursa...
    Genel

    Erasmus da zengine kaldı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Türkiye'de aşı reddi artıyor
    Risale-i Nur'dan

    Hayatın başına gelen her şey hasendir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Germeden, bağırmadan konuşmak...
    Ali FERŞADOĞLU

    Sadece sabır yetmez, tedbir de lâzım, tekbir de!
    M. Said ZEKİ

    Kanunsuz emir, zihniyet ve adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.