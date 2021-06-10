İşsizlik arttı

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK ORANI, NİSANDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 0,9 PUAN ARTIŞLA YÜZDE 13,9 OLDU. GENÇ İŞSİZLİK ORANI DA ARTMAYA DEVAM EDEREK, YÜZDE 25,6 SEVİYESİNE ULAŞTI. SÖZ KONUSU DÖNEMDE İŞSİZ SAYISI 4 MİLYON 511 BİN KİŞİ OLARAK KAYDEDİLDİ.

Türkİye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işsizlik oranı 0,9 puanlık artış ile yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti. Atıl işgücü ise 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 27,4 seviyesine ulaştı. Genç işsizlik oranı da artmaya devam ederek, yüzde 25,6 seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işsizlik oranı 0,9 puanlık artış ile yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti. Atıl işgücü ise 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 27,4 seviyesine ulaştı. Genç işsizlik oranı da artmaya devam ederek, yüzde 25,6 seviyesine ulaştı.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 25,6

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 44,2 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 25,6, istihdam oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 32,0 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 43,0 seviyesinde gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 12,9, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 44,2

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 468 bin kişi artarak 4 milyon 166 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,9 puan artarak yüzde 44,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 987 bin kişi artarak 28 milyon 83 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,6 puan artarak yüzde 50,8 oldu. İşgücüne katılan sayısı 3 milyon 455 bin kişi artarak 32 milyon 249 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstanbul - anka