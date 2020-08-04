İşsizlik can acıtıyor: Üniversite mezunlarının yüzde 42'si iş bulamıyor

HALKIN GÜNDEMİ BAYRAMDA DA İŞSİZLİK OLDU. CUMHURBAŞKANLIĞI VERİLERİNE GÖRE, ÜNİVERSİTE MEZUNUNUN DA DERDİ İŞSİZLİK.

VATANDAŞ GEÇİM SIKINTISINDA

VATANDAŞIN bayram tebrikleşmele-rindeki birinci gündem konusu, işsizlik ve geçim sıkıntısı oldu. Vatandaş, esnaf ve çiftçi bu Kurban bayramını buruk bir şekilde geçirdi. Sohbetlerde esnaf siftah-sızlıktan, çiftçi ürünün değersiz kaldı-ğından, vatandaş işsizlikten yakındı.

MEZUN, AMA İŞSİZ

BU ARADA, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin verilerine göre, Türki-ye’de üniversite mezunlarının yüzde 42’si mezuniyetinin ardından iş bulamıyor. Yüzde 31’i de iş bulduklarında asgari ücretle işe başlatılıyor. En başarılı üniver siteden mezun olan da aynı durumda.

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İşsizlik can acıtıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçi, esnaf ve vatandaşın ekonomik sorunlarla boğuştuğunu belirterek, “İşsizlik can acıtıyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçi, esnaf ve vatandaşın ekonomik ve sosyal sorunlarla boğuştuğunu belirtti. Pandemi sürecinin ilçe, köy ve kasabalarda var olan sorunları katladığına dikkat çeken Gürer, “İşsizlik can acıtıyor” dedi. Gürer, yaptığı açıklamada; köylünün, çiftçinin, esnafın ve tüm vatandaşların kurban bayramını buruk bir şekilde yaşadığına vurgu yaptı. İlçelerde işsizlik sorununun ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Gürer, “Ne esnafımız, ne çiftçimiz ne de vatandaşlarımız gelecekten umutlu değil. Üretici ekip biçtiğinin karşılığını alamıyor. Esnaf siftah yapmadan kepenk kapatıyor. Pandemi süreci, zaten var olan sorunları ikiye, üçe katlamış durumda” diye konuştu.

Ücret artışı sağlanmalı

Gürer, korona virüs salgının neden olduğu pandemi sürecinin en az kayıpla atlatılabilmesi için çiftçinin, esnafın ve yatırımcının gerçek manada desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Gürer, işsizliğin katladığını memur, işçi ve emekli ücretlerinde pandemi düzenlemesi yapılarak ücret artışı sağlanması gerektiğini de söyledi. Gürer, işsizliğin de tarım ve sanayinin gelişmesi ve katma değerli ürün üretiminin yaygınlaşması ile aşılacağını, yeniden kamucu bir yaklaşımla yatırımların yapılması gerektiğini de ifade etti

Üniversite okumak da fayda etmiyor

Derneğin anketine katılan Hacettepe Üniversitesi mezunlarının yüzde 47. 46’sı mezun olduktan sonra çalışamadığını, İstanbul Üniversitesi mezunlarının yüzde 44.33’ü mezun olduktan sonra işe başlayamadığını belirtti. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunlarının yüzde 23.49’u mezun olduktan sonra iş bulamadı, yüzde 37.25’i 6 ay içinde iş bulabilirken, ODTÜ’de yüzde 16.14’ü mezun olduktan sonra işe başlamazken yüzde 37.41’i 6 ay içinde işe başladı.

% 42’si iş bulamıyor

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği’nin raporuna göre Türkiye genelinde üniversite mezunlarının yüzde 42’si mezuniyetinin ardından iş bulamıyor. Yüzde 31’i de iş bulduklarında asgarî ücretle işe başlatılıyor. Türkiye’nin en başarılısı olarak gösterilen üniversitesinden mezun olanlar da ülke genelindeki durumun aynısını yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin de verilerini kullandığı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği’nin verilerine göre Türkiye genelindeki üniversite mezunlarının yüzde 42’si mezun olduktan sonra iş bulamadı. 6 ay içerisinde iş bulanların oranı yüzde 29 olurken, 6-12 ay arasında iş bulanların oranı yüzde 10. Mezun olmadan önce iş bulanların oranı ise yüzde 14.

Asgari ücretle başlıyorlar

Üniversiteden mezun olduktan sonra ilk tam zamanlı işe başlayan üniversite mezunlarının yüzde 31’i asgarî ücret alıyor. Yüzde 42’si asgari ücret ile 2 bin 999 lira arasında alırken, yüzde 16’sı 3 bin ila 3 bin 999 lira arasında ücret ile işe başlayabiliyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin verilerinden yararlandığı ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan “2019-2020 URAP Dünya Sıralaması”nda Türkiye’den en iyi performansı gösteren ilk 4 üniversiteden mezun olanların iş bulma olanaklarına ilişkin de dikkat çekici veriler bulunuyor.

Ankara - Anka