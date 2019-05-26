İşsizlik ödeneği için tarih 31 Mayıs

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs’ta yapılacak" dedi.

Bakan Selçuk, Ramazan Bayramı'nın 4 Haziran'a denk gelmesi nedeniyle 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödeme gününün 31 Mayıs'a alındığını duyurdu. Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananların, ödemelerini bayram öncesi alabileceğini belirten Selçuk, halkın her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Selçuk, ayrıca nüfus cüzdanlarıyla PTT şubelerine başvurularak, ödemelerin alınabileceğini belirtti.

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