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22 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

İşsizlikte Avrupa üçüncüsüyüz

22 Ekim 2021, Cuma 18:47
SON AÇIKLANAN VERİLERE GÖRE, TÜRKİYE’DE AĞUSTOS AYINDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 12,1 OLDU. TÜRKİYE BU RAKAMLA AVRUPA’DAKİ 32 ÜLKE İÇİNDE İŞSİZLİK ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU 3. ÜLKE KONUMUNDA.

Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüzde 6,8. İşsizlik sıralamasında İspanya yüzde 14 ve Yunanistan yüzde 13,2 ile Türkiye’nin üstünde yer alıyor. Peki, Avrupa ülkelerinde işsizlik oranı kaç? Avrupa’da en yüksek ve en düşük işsizlik oranı hangi ülkelerde? Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son ve-rilere göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ağustosta yüzde 12,1 oldu. Geçtiğimiz yıl aynı dönem bu oran yüzde 13 idi. Türkiye’de işsizlik Temmuz ayına göre değişmedi. AB İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) verilerine göre Türkiye işsizlikte Avrupa’nın ilk üç ülkesinden birisi. 27 AB ülkesinin ortalaması Ağustosta yüzde 6,8 oldu. Zirvede yüzde 14 ile İspanya var. Yunanistan yüzde 13,2 ile ikinci sırada yer alıyor. Türkiye yüzde 12,1 ile üçüncü sırada. Zirvedeki üç ülkeden sonra sıralama şöyle: İtalya (yüzde 9,3), İsveç (yüzde 8,8), Fransa (yüzde 8), Hırvatistan (yüzde 7,6), Litvanya (yüzde 7,2), Finlandiya (yüzde 7,2) ve Letonya (yüzde 7,1).

22 ülke AB ortalamasının altında

Eurostat verilerine göre 22 ülkede işsizlik oranı AB ortalamasının altında yer alıyor. Bu kadar ülkenin AB ortalamasının altında yer almasının sebebi zirvedeki üç ülkenin ortalamayı yukarıya çekmesi. Bazı ülke-lerdeki işsizlik oranları şöyle: Belçika (yüzde 6,4), Avusturya (yüzde 6,1), Bulgaristan (yüzde 5,6), Romanya (yüzde 5,2) ve İngiltere (yüzde 4,5). İşsizliğin en düşük olduğu ülke ise yüzde 2,9 ile Çekya. Bu ülkeyi yüzde 3,2 ile Hollanda ve Malta takip ediyor. İşsizlik oranı Polonya (yüzde 3,4) ve Almanya’da (yüzde 3,6) yüzde 3’ün altında yer alıyor.

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