İstanbul’da enflasyon yüzde 100’e dayandı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) hesaplamalarına göre İstanbul’da enflasyon temmuz ayında yüzde 4,09 artarak, yıllık enflasyon yüzde 99,11’e çıktı. Böylece yüzde 100’e dayanan enflasyon 24 yılın zirvesine yükseldi.

İTO temmuz ayı İstanbul Perakende Fiyatlar Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, temmuz ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan ‘İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ bir önceki aya göre yüzde 4,09, toptan fiyat hareketlerini yansıtan ‘Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’ de yüzde 3,10 oranında arttı.

İTO verilerine göre, temmuz ayında en yüksek fiyat artışı sağlık ve kişisel bakım harcamalarında oldu. Temmuz 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,31, ev eşyası harcamalarında yüzde 7,70, gıda harcamalarında yüzde 4,83, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,44, giyim harcamalarında yüzde 2,63, konut harcamalarında yüzde 2,15, diğer harcamalarında yüzde 0,81 artış oldu. Temmuzda, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda ise yüzde 4,55 azalış izlendi. İTO verilerine göre, İstanbul’da yıllık enflasyon son 24 yılın zirvesine çıkarak yüzde 100’e dayandı. Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yüzde 99,11, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde ise yüzde 87,95 artış oldu.

İstanbul - anka