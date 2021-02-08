İstanbul’da kredi kullanımı arttı

2020 sonu itibariyle, İstanbul’da, yıllık olarak, kredi kullanımı yüzde 33; bireysel kredi kartı harcamaları, yüzde 20; takipteki alacaklar, yüzde 10 arttı.

Tasarruf mevduatında yüzde 28, altın mevduatında yüzde 106 yükseliş kaydedildi. İhtiyaç kredileri, yıllık yüzde 49 artarken, en fazla kredi kullanılan sektör, inşaat oldu. İBB İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin finansal piyasaların değerlendirildiği Şubat 2021 Finansal Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. 2020 yıl sonu değerleri, rakamlara şöyle yansıdı. Kredi kartı harcamaları yıllık yüzde 20 arttı Türkiye’deki toplam bireysel kredi kartı harcamalarının yüzde 33’ü İstanbul’da gerçekleşti. Bireysel kredi kartı harcamaları, yıllık, İstanbul’da yüzde 20, Türkiye’de yüzde 23 arttı. Kredi kullanımı yıllık yüzde 33, takibe düşen krediler yüzde 10 yükseldi. Takipteki alacakların, nakdi kredilere oranı yüzde 4.8’e geriledi. Kişi başına düşen nakdi kredi, yıllık yüzde 30 artarak 90 bin 322 TL’ye çıktı. Türkiye genelinde ise kredi kullanımı yıllık yüzde 33 artarken, takipteki alacaklar aynı seviyede kaldı.

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