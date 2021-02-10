"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İstanbul’da simide zam yapıldı

10 Şubat 2021, Çarşamba 10:40
İstanbul’da 100 gramlık simidin fiyatı yüzde 25 artarak, 2 liradan 2.5 liraya yükseldi. Odadan gelen tarifeyi uygulamaya başladıklarını söyleyen simitçiler, maliyetlerin arttığını dile getiriyor.

İstanbul’da sokak simidinin fiyatı 2.5 liraya yükseldi. Daha önce 2 liraya satılan 100 gramlık sokak simidi, yüzde 25 zamlandı. Simit üreticileri, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (İSTESOB) gelen tarifeyle yeni fiyata geçtiklerini açıkladı. Simit üreticileri geçen yıldan bu yana un fiyatlarında yüzde 50’yi aşkın, susam fiyatlarında ise yüzde 20-25 düzeyinde artış olduğunu belirtirken, elektrik, su giderlerinde de artış olduğunu ifade etti. 2.5 liralık fiyatın geçen yıl belirlendiğini söyleyen simit üreticileri, yeni tarifeye geçildiğini kaydetti.

Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'in haberinde görüşlerine yer verilen, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, geçen yıldan bu zamana kadar un fiyatlarında yüzde 50 artış olduğunu belirtti. Susamın ithal edildiğine değinen Çetin, "Susam fiyatlarında da yüzde 20-25 düzeyinde bir artış var. Fırınlarda 2 liraya satılıyor simitler. Fakat simitçilerin ve fırıncıların yaptığı simitler farklı oluyor. Fırınlar ekmeklik undan, simitçiler simit unundan yapıyor" diye konuştu.

SEKTÖRDEN TALEP GELDİ

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (İSTESOB) yapılan açıklamaya göre, 100 gramlık simitin 2.5 lira olmasına yönelik geçen yıl sektörden bir zam talebi geldi. Maliyetlerin artması nedeniyle yeni tarifeye geçmeye başlandığı belirtilirken, 1.75 ila 2.5 lira arasında satış yapıldığı ifade edildi.

ANKARA VE İZMİR’DE 2 LİRA

İzmir ve Ankara’da 100 gramlık simit de 2 liradan tüketiciye sunuluyor. 1.75 liradan satılan simit yüzde 14 artış ile 2 liraya çıktı. Esnaf odaları, artan maliyetler nedeniyle simitlere zam yapıldığını ifade ediyor.

NTV

Etiketler: İstanbul, simit, zam
Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BioNTech Almanya'da aşı üretimine başladı

    Erdoğan, 'sivil anayasa' çağrısı yaptı

    Eski Boğaziçi Rektörü: Yetkililer aşırı tepki gösteriyor

    İşsizlik rakamları açıklandı

    İngiltere'de iki farklı koronavirüs mutasyonu daha ortaya çıktı

    Bu ortamda anayasa yapılamaz

    ‘Masum’ dedikleri Atıf Hocayı astılar

    Doğu Türkistan’a neden körsünüz?

    Başakşehir, Fenerbahçe'yi eledi

    NATO'dan Navalnıy çağrısı

    Devlet, gücünü öğrencilerde mi sınayacak?

    İşkencecilerden hesap sorun

    Meralarda hayvancılık yapılmayacak mı?

    Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu ilk kez tanıtıldı

    Milli Uzay Programı'ndaki 10 yıllık hedefler açıklandı

    Türkiye'de son 24 saatte 8636 vaka ve 98 ölüm gözlemlendi

    Hapistekinin ailesine laf edilmez

    ‘Fransa İslâm’ı’ projesine tepkiler sürüyor

    Yalan haberler kaldırılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Boğaziçi milâdı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu ortamda anayasa yapılamaz
    Feyzullah ERGÜN

    Geniş etkili ilaç: Kırmızı pancar
    Süleyman KÖSMENE

    Evlenmek herkese farz mıdır?
    Ahmet BATTAL

    Kendisiyle savaşan Devleti sürdürene-2
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sultan Abdülhamid ve Hareket Ordusu
    Raşit YÜCEL

    Endişeli günler
    Risale-i Nur'dan

    İnsan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir
    Abdil YILDIRIM

    Risale-i Nur dairesinde yeise yer yoktur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.