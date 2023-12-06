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6 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İstanbul’da yaşama maliyeti 49 bine dayandı

06 Aralık 2023, Çarşamba 17:50
Türkiye’de son iki yıldır verilen hayat mücadelesi en çok İstanbul’daki vatandaşları etkiliyor. Hayat pahalılığı diğer illere göre metropolde daha yüksekken İstanbul Planlama Ajansı’ndan İstanbul’da yaşamanın maliyetini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3.35, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 72,10 oranında arttı. Bir önceki yılın kasım ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin son 12 aylık artışı yüzde 78,48 olarak gerçekleşti. Ekonomim’de yer alan habere göre; kasım ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 47.493 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.537 lira arttı. Hanelerin en çok kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 173,59 artış oranı ile zeytin fiyatlarında olduğu görüldü. Tavuk eti fiyatları ise bir yılda 113,5 zamlandı. 

Haber Merkezi

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