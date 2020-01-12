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12 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

İstanbul'daki havalimanları ne kadar yolcu taşıdı?

12 Ocak 2020, Pazar 16:00
Yeşilköy, Kurtköy ve İstanbul havalimanlarını 2019'da kullanan yolcu sayısı, önceki seneye göre 1 milyon 547 bin 788 kişi artarak 104 milyon 123 bin 394'e ulaştı.

Geçen yıl toplamda 104 milyon 123 bin 394 kişinin seyahat ettiği İstanbul havalimanları, önceki seneye göre, yolcu sayısını 1 milyon 547 bin 788 kişi arttırdı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Yeşilköy, Kurtköy ve İstanbul havalimanlarındaki toplam yolcu ve sefer sayısında 2019'da artış yaşandı.

Geçen yıl Yeşilköy Havalimanı'ndan toplam 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti. Bu dönemde iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 kişi havalimanını kullandı.

Yoğunluğu her yıl giderek artıran Kurtköy Havalimanı'nda ise 2019'da iç hatta 21 milyon 415 bin 596 dış hatta 14 milyon 57 bin 256 yolcu ağırlandı. Kurtköy Havalimanı'ndan geçen yıl 35 milyon 472 bin 852 yolcu geliş-gidiş yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl 52 milyon 578 bin 8 yolcu seyahat ederken, iç hatta 12 milyon 720 bin 826, dış hatta 39 milyon 857 bin 182 yolcu taşındı.

Geçen yıl, kentteki havalimanlarından yapılan seferlerle iç hatta 38 milyon 363 bin 554, dış hatta 65 milyon 759 bin 840 olmak üzere toplam 104 milyon 123 bin 394 yolcu seyahat etti.

Önceki sene 102 milyon 575 bin 606 yolcunun ağırlandığı İstanbul'daki havalimanlarında bu yıl, 1 milyon 547 bin 788 yolcu artışı sağlandı.

İstanbul Havalimanı'ndan 329 bin 799 sefer

Geçen yıl, Yeşilköy Havalimanı'nda iç hatlarda 38 bin 818, dış hatlarda 99 bin 421 sefer düzenlendi. 6 Nisan'dan itibaren sadece özel ve kargo uçuşlarının yapıldığı havalimanından 2019'da toplam 138 bin 239 sefer gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 235 bin 72 sefer icra edildiği istatistiklere yansıdı. Geçen yıl, iç hatta 135 bin 161, dış hatta 99 bin 911 sefer bu havalimanından düzenlendi.

İstanbul Havalimanı ise 2019'da yoğun bir dönemi geride bıraktı. İç hatta 82 bin 325, dış hatta 247 bin 474 olmak üzere 329 bin 799 sefer bu havalimanından yapıldı.

İstanbul'daki havalimanlarından geçen sene iç hatta 256 bin 304, dış hatta 446 bin 806 olmak üzere toplam 703 bin 110 iç ve dış hat seferi düzenlendi.

Önceki sene 697 bin 696 sefer yapılan İstanbul'daki havalimanınlarında, 2019'da oluşan toplam hava trafiğinde 5 bin 414 uçuşluk artış yaşandı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Avrupa'da geçen yıl toplam 11 milyon 100 bin sefer yapıldı.

Kıtada bu dönemde icra edilen seferlerin yaklaşık yüzde 6'sı İstanbul havalimanları merkezli düzenlendi.

AA

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