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İstanbul Havalimanı'nda otopark artık ücretli

15 Nisan 2019, Pazartesi 17:09
İstanbul Havalimanı'ndan 29 Ekim'deki açılıştan bu yana uygulanan ücretsiz otopark hizmeti sona erdi. Bugünden itibaren kapalı otoparkın saati 21, açık otoparkın saati ise 16 lira olacak.

Büyük taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz otopark hizmeti bugün sona erdi.

Yapılan ücretlendirmede 1 saatlik kapalı otopark 21 TL, açık otopark ise 16 TL olarak belirlendi.

29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda işletmeci firma, 15 Nisan'a kadar yolcuların otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurmuştu. 

7 Nisan tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda otopark hizmeti bugünden itibaren ücretli oldu.

Belirlenen tarifeye göre otopark ücretleri şöyle:

KAPALI OTOPARK

1 saat: 21 TL

1-3 saat: 25 TL

3-6 saat: 39,50 TL

6-12 saat: 47 TL

12-24 -saat: 63 TL

Abonman aylık: 444 TL

AÇIK OTOPARK

0-1 saat: 16 TL

1-3 saat: 19 TL

3-6 saat: 29 TL

6-12 saat: 32 TL

12-24 saat: 44.50 TL

Abonman aylık: 332 TL

NTV

Etiketler: İstanbul Havalimanı, otopark
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  • Adem Zander

    15.4.2019 17:29:38

    59 Tl ye Antalya'ya uçuyorsunuz. Otoparkın saati 21 Tl. Ne güzel.

Risale-i Nur Külliyatı

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