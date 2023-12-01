İstanbul’un enflasyonu açıklandı

İstanbul’da perakende fiyatlar kasım ayında aylık yüzde 3.79, yıllık 73.89 arttı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) toptan fiyat hareketlerini yansıtan endeksi ise, kasımda önceki aya göre yüzde 2.94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65.1 artış kaydetti.

Kasımda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamalarında yüzde 2.48, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1.30, gıda harcamalarında yüzde 4.84, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.32, konut harcamalarında yüzde 4.95 artış kaydedildi. Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.52 azalış yaşandı.

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