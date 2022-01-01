"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

İşte İTO’dan fiyat artışları!

01 Ocak 2022, Cumartesi 17:00
İstanbul’da, Aralık 2021’de önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 9,65, toptan fiyatlar ise yüzde 11,96 arttı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Aralık 2021’de bir önceki aya göre yüzde 9,65, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 11,96 arttı.  Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde perakendede yüzde 34,18, toptan fiyatlarda ise yüzde 47,10 artış gerçekleşti.

AA

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnaf yeni yılda kapanma ihtimalinden tedirgin

    Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak’ta

    Yüzde 40’ın altında enflasyon hayal

    Adalet olsa her şey yoluna girer

    Dolar bir yılda yüzde 83 arttı

    İşte İTO’dan fiyat artışları!

    2022’de gayrimenkulde yeni rekorlar kırılacak

    İsrail'den Batı Şeria’daki gösterilere sert müdahale: 15 Filistinli yaralandı

    'Yemen'de 130 bin göçmen insani yardıma muhtaç'

    Avustralya’da günlük vaka sayısında rekor

    Türkiye'de 2021'de 23 bin 753 deprem gözlemlendi

    Biden'dan Putin'e ağır yaptırım uyarısı

    2021'de 8 bin Filistinli İsrail tarafından tutukladı

    Bugün itibarıyla başladı: Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem

    Rusya, İdlib'e saldırdı: 2 sivil öldü
    📷

    'Ailece Camide Milletçe Duadayız' etkinliği gerçekleşti

    Kars'ta ve Aksaray'da feci kazalar: 10 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

    'İstanbul'da 5 katına çıkan bir vaka sayısına şahidiz'

    2022 yılının gündemi de seçim olacak

    Çıkış yolumuz sandıkta

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Dolar faizli mevduat” tesbitleri
    Yasemin YAŞAR

    Evlilik öncesi tuzak; flört
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bugün itibarıyla başladı: Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya bir okul gibidir
    Ahmet BATTAL

    Kur farkı korumalı TL mevduatı meselesi-2
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Her yeni sene, yeni bir âlemin kapısı
    Genel

    2022 yılının gündemi de seçim olacak
    Fatih Yokuş

    Ölümü düşünmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.