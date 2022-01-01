İşte İTO’dan fiyat artışları!

İstanbul’da, Aralık 2021’de önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 9,65, toptan fiyatlar ise yüzde 11,96 arttı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Aralık 2021’de bir önceki aya göre yüzde 9,65, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 11,96 arttı. Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde perakendede yüzde 34,18, toptan fiyatlarda ise yüzde 47,10 artış gerçekleşti. AA

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