İşten çıkarma ve iflaslar kapıda

Şirketler, enflasyon, döviz kuru ve azalan ihracat siparişleri nedeniyle iflas ve işten çıkarma dalgasıyla karşı karşıya.

Türkiye’de enflasyon, kur dengesizlikleri ve azalan ihracat siparişleri Türk şirketlerini köşeye sıkıştırmış durumda. Reuters’a göre, uygulanan sıkı para politikası iş dünyasında iflas ve kapanma dalgasını tetikliyor. Özellikle tekstil sektörü, yüksek maliyetler ve azalan siparişler nedeniyle zor günler yaşıyor. Sanayiciler ise teşviklerde değişiklik talep ediyor. Karar’da yer alan Reuters’e dayandırılan habere göre; ekonomik darboğazın yansımaları Türkiye genelinde kendini gösteriyor. Çorum’da tekstil üretimi yapan Doğan Duman, üretim kapasitesinin yüzde 60’a düştüğünü ve iş gücünü yüzde 30 oranında azaltmak zorunda kaldığını belirtiyor. Duman, artan enerji maliyetleri ve durağan döviz kuru nedeniyle 27 yıllık şirketinin ayakta kalma mücadelesi verdiğini vurguluyor. Çorum’daki birçok fabrika gibi, Duman’ın işletmesi de kapanma noktasına gelmiş durumda.

Sanayicilerden teşvik talebi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, ilk yedi ayda kapanan şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 28 artarak 15 bine ulaştı. Konkordatotakip.com’un derlediği verilere göre, 2024’ün ilk sekiz ayında 982 şirket için konkordato kararı alındı; bu sayı geçen yılın tamamındaki geçici mühlet kararlarının neredeyse iki katına denk geliyor. Sanayiciler, sıkı para politikasının şirketlerin rekabet gücünü zayıflattığını ve iflasları hızlandırdığını belirtiyor. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, konkordatoların iflas zincirlerini tetikleyerek ekonomiye büyük zarar vereceğini vurguladı. Bahçıvan, ticari alacakların konkordatodan muaf tutulması gerektiğini belirterek, aksi takdirde çok sayıda şirketin borçlarını ödeyemez hale geleceğini ifade etti. Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir sanayici olan Doğan Duman, teşvik sistemi ile ilgili sıkıntılara dikkat çekerek 5. teşvik bölgesinde yer alan işletmelerin 6. bölge teşviklerinden yararlanması gerektiğini söyledi.

Faiz artışlarının ağır faturası

Türkiye’deki şirketlerin üretim maliyetleri, küresel rakiplerine kıyasla oldukça yüksek. Özellikle enerji maliyetlerindeki keskin artışlar, firmaların rekabet gücünü zayıflatıyor. Türkiye’de geçen yıl Haziran ayında başlayan faiz artışları, ekonominin farklı sektörlerinde sıkıntıları derinleştiriyor. 2023 başında yüzde 500 artışla 17 bin 2 TL’ye çıkan asgari ücret, sanayicilerin maliyet yükünü daha da artırdı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Seyfettin Gürsel, enflasyonu kontrol altına almanın ekonomik daralma pahasına gerçekleştiğini belirtiyor. Gürsel, bu sıkı para politikasının büyümeyi düşürdüğünü ve işsizliğin artmasına neden olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi