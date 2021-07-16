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16 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

İşten çıkarmalar başladı

16 Temmuz 2021, Cuma 19:03
Öziplik - İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, fesih yasağının sona ermesinin ardından bazı işverenlerin fırsatçılık yaparak işçileri İşten çıkarmaya başladığını söyledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öziplik - İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, fesih yasağının sona ermesinin ardından bazı işverenlerin fırsatçılık yaparak işçileri işten çıkarmaya başladığını söyledi. Ay, pandemide fesih yasağı uygulanan dönemde de yaklaşık 200 bin işçinin kod 29 ile işten çıkartıldığını, mahkemelerin bu konuda açılan davalarla dolduğunu belirtti. Habertürk’ün haberine göre Ay, örgütlü oldukları tekstil sektöründe işten çıkarmalar yoğun olmamakla birlikte tüm sektörlerde işten çıkarmaların gözlendiğini belirtti. Rafi Ay, fesih yasağının tekrar getirilmesini ve kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılmasını istediklerini söyledi. Rafi Ay, salgın döneminde desteklere, kısa çalışma ödeneğine ve yanlış olduğunu her zeminde söyledikleri ücretsiz izin uygulamasına rağmen bazı işverenlerin bu teşvikler yokmuş gibi 200 bine yakın işçiyi kod 29’u gerekçe göstererek işten çıkardığını söyledi.

İyi niyet ve ahlak kurallarını ihlaldenmiş

Söz konusu işten çıkarmaların pek azının gerçekten iyi niyet ve ahlak kurallarını ihlalden çıkartıldığını kaydeden Ay, “Mahkemeler şimdi haksız yere işten atılan işçilerin dâvâlarıyla dolu. İşte bu nedenle, işverenin işçisine kasıtlı olarak haksızlık yapmasına devlet daha caydırıcı cezalar vermelidir” dedi. Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de salgının etkilerinden en önemlisinin sosyal adaletteki aşınma olduğunu kaydeden Rafi Ay, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların dahi endişeyle “fakirleri koruyun, işçiye sahip çıkın” mesajları verdiklerine dikkat çekti. Ankara - Recep Gören

Etiketler: işten çıkarma
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