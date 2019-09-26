Jaguar, Brexit nedeniyle üretimini durduruyor

BMW ve Toyota'nın ardından İngiltere'nin en büyük yerli otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover (JLR) olası bir sert Brexit senaryosunun ilk etkilerini yumuşatmak amacıyla ülkedeki operasyonlarını bir hafta boyunca askıya alacağını duyurdu.

Sektör temsilcileri haftalardır anlaşmasız bir Brexit'in yaratabileceği sıkıntılar konusunda seslerini yükseltiyor ve önlem alınması için çağrıları yapıyor.

Başbakan Boris Johnson 31 Ekim'de ülkesini AB'den çıkarmaya söz veriyor ancak yine de bunun olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Günde 20 milyon otomobil parçasına ihtiyacımız var

JLR CEO'su Ralf Speth yaptığı açıklamada Brexit etkilerini hafifletme planı dahilinde Kasım'ın ilk haftası boyunca dört fabrikada üretimi durdurmayı planladıklarını kaydetti.

"Bunun üzerine düşünüp durmak faydasız sadece neyin ne olduğunu anlayabilmek adına bunu yapmamız gerekiyor" diyen Speth, "Günde 20 milyon parça ürüne ihtiyacımız var. Bu da tedarikçilerimize karşı olan sorumluluğumuzun boyutunu gösteriyor. Her tür parçanın tam bana gerektiği zamanda elimde olması şart." şeklinde konuştu.