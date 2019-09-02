Kalkınma sorunları sadece ekonomik açıdan çözülemez

İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslam Kalkınma Dayanışma Fonu (ISFD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yoksullukla mücadele konusunda toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Orta Asya İstanbul Bölge Ofisi Müdürü Gerd Trogemann, uluslararası organizasyonların, STK’ların, toplum bazlı kuruluşların, özel sektör aktörlerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri bakımından anahtar rollere sahip olduğuna işaret ederek, “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri sadece ekonomik açıdan çözülebilecek bir durum değil. Uzun zamandır çok büyük miktarlarda paralar harcayan büyük organizasyonlar var ancak bu tür sorunlar sadece büyük para miktarlarıyla çözülmüyor. Sorunlara çözüm bulmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ortak hareket etmek, ortak güç oluşturabilmek gerekiyor. Bu da toplum farklı kısımlarının, STK’ların ve özel sektör kuruluşlarının, insani yardım kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluyor” dedi. AA

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