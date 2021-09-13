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14 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Kamuda zararın adını değiştirdiler

13 Eylül 2021, Pazartesi 21:48
Kamu kuruluşlarına bütçeden aktarılan paraya artık ‘görev zararı’ yerine ‘görev gideri’ denildiğini belirten vergi uzmanı Ozan Bingöl, ‘Herkes vergilerinin nereye harcandığını sorsun’ dedi.

2006 yılından 2021 Temmuz ayına kadar bütçeden kamu kuruluşlarına aktarılan “görev zararı” ödemesi 665 milyar 513 milyon liraya ulaşınca, adının “görevlendirme gideri” olarak değiştirildiği ortaya çıktı. Sözcü’nün haberine göre, vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, görev zararlarına bütçe kodundan hareketle baktığında kodun aynı ama ismin farklılaştığını gördüğünü belirterek, “Bizim ‘görev zararları’nın adı ‘görevlendirme gideri’ oluvermiş. Zarar kelimesi yerine gider denilmesi, görev zararı harcamasını yapanlara psikolojik bir rahatlık sağlıyor olsa gerek. Korkum, bu rahatlıkla son yıllarda artan görev zararlarının daha da hızlanarak çoğalması” dedi.

‘GÖREV ZARARI UYGULAMASI SUİSTİMAL EDİLEBİLİYOR’

Bütçe hakkını ilgilendiren ve görev zararı uygulamasının iktidarlar tarafından suistimal edilebilme kabiliyetini yansıtan diğer bir hususun, bu harcamaların çoğu yıl başlangıç ödeneğinin üzerinde gerçekleşmesi olduğuna dikkat çeken Bingöl, şunları söyledi: “2006-2020 dönemini kapsayan 15 yılın 10’unda görev zararı harcamaları bütçe ödeneğinin üzerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılında 55.8 milyar lira bütçe ödeneğine karşılık görev zararı harcaması ödeneğin yüzde 44.8 oranında 80.9 milyar lira oldu. Bu durum, demokrasinin olmazsa olmazı olan bütçe hakkı açısından ayrıca irdelenmesi gereken bir husustur.” Bingöl, bütçeden 16 yılda aktarılan 23.8 milyar lirayla en fazla görev zararı yazılan kurumun Ziraat Bankası olduğunu söyledi.

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