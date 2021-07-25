Kapanan şirket sayısı yüzde 116 arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerine göre, Mayıs ayında 556 Haziran ayında ise 1226 şirketin kapandığını, Mayıs ayında 3 bin 22, Haziranda ise 5 bin 880 şirketin sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflâs ettiğini aktardı.

Ağbaba, “Mayıs ayında toplam kapanan şirket sayısı 556 iken bu rakam Haziran ayında yüzde 116 artışla bin 226’ya çıkmıştır. Yüksek faizli krediler, artan döviz kurları ve ekonomide yaşanan belirsizlikler Türkiye’de şirketlerin toplu halde iflâslarına neden olmaktadır. Hem esnafların hem de küçük ve orta boy işletmelerin iflâs artışlarındaki hızının ilerleyen dönemlerde daha da artması olasılığı, kitlesel işsizliğinde artmasına neden olacaktır” dedi. Ankara - Anka

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