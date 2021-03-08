Karşılıksız çekte ‘dip dalga’ ikazı

Vergi hukuku uzmanı hukukçu Dr. Serkan Ağar, karşılıksız çekte dosya sayısı 250 bini bulduğunu, geçen yıl Çek Kanunu’na eklenen geçici maddenin mart ayında dolmasıyla birlikte, çeki yazılanlar için yeni bir hapis dalgasının yaşanabileceğini söyledi.

Ancak 26 Mart 2020’de Çek Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek suçundan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı 26 Mart 2020 tarihi itibariyle durdurulmuştu. Hürriyet’in haberine göre, karşılıksız çekten hüküm giymiş olanlar tahliye olmuştu. Düzenlemeyle, karşılıksız çek hükümlüsünün tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10’da birini ödemesi zorunluluğu getirilmişti. Yüzde 10’luk tutar infazın durdurulmasından itibaren bir yıl içinde ödenmez ise alacaklının şikâyeti üzerine hükmün infazına devam ediyor ve çek hükümlüsü yeniden cezaevine giriyor. Çeki karşılıksız çıkanlara bir çekten üç yıl, birkaç çekten toplam beş yıla kadar hapis cezası veriliyor.