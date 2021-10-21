Kart da harcama da arttı

Eylül ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 159,2 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre Eylül sonu itibarıyla Türkiye’de 82,1 milyon adet kredi kartı, 146,1 milyon adet banka kartı ve 53,2 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının Eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11’lik, banka kartı adedinde yüzde 4’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 33’lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış göstererek 281,4 milyon adede ulaştı.

Eylül ayında 159 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapıldı

Eylül ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 159,2 milyar TL oldu. Eylül ayındaki kartlı ödeme tutarının 130,1 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken, 26,6 milyar TL’sinde banka kartları, 2,5 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 48, banka kartı ile ödemelerde yüzde 54 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 169 olarak gerçekleşti. Bu arada, yabancı kartlarla 2021 yılı Haziran-Eylül döneminde Türkiye’de yapılan ödemeler, geçen yılın 4 katına, 2019’un ise 2 katına ulaşarak 59 milyar TL oldu.

İstanbul - Nihat Orhan