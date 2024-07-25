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25 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Kartlı ödemelerde rekor artış

25 Temmuz 2024, Perşembe 00:25
Banka kartları, kredi kartları ve ön ödemeli kartlar ile Haziran ayında yapılan toplam ödemem bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 1.267,6 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kartlı ödemelerin 1.056,8 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 186,2 milyar TL’sinde banka kartları, 24,6 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 105, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 65 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 132 oldu.

Haber Merkezi

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